لأول مرة للمعتمرين.. عربات متنقلة للتحلل من النسك داخل الحرم خلال رمضان ..صور

إيمان حنا

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشئون الحرمين لأول مرة التشغيل التجريبي لخدمة التحلل من النسك داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان.



عربات التحلل

وتمكن الخدمة المعتمرين من التحلل من النسك "قص الشعر" عبر خمسة مواقع، مقابل منطقة المروة، ضمن عربات يمكنها التحرك في حال زيادة الحشود والتدفقات، يشرف عليها فريق متخصص وذو خبرة في تقديم الخدمة، بأدوات معقمة بالكامل؛ مما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكدت الهيئة، أن هذه الخدمة تأتي ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم حلول نوعية تسهم في تحسين تجربة المعتمرين.



عربات التحلل من النسك

ومن جهة ثانية ، دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضيوف الرحمن إلى الالتزام بإرشادات السلامة المتوفرة في النقاط التوعوية والخدمات الذاتية عبر الشاشات التفاعلية التي يديرها فريق متخصص، بالإضافة للعناصر البشرية من جميع الجهات الحكومية المعنية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

كذلك الالتزام بالسلوكيات التي تساعد في الحفاظ على الراحة والتنظيم داخل البيت العتيق تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام للإسهام في بيئة منظمة وعبادة مريحة في المسجد الحرام.

ومن جانبه قال مساعد الرئيس العام للشؤون الدينية بالمدينة المنورة الدكتور محمد الخضير، إن هناك إقبالا كبيرا على الحرمين الشريفين والمدينة المنورة خاصة مع بداية حلول شهر رمضان المعظم، وذلك في إطار خطة المملكة لاستيعاب 30 مليون معتمر وفق رؤية 2030.

وأضاف أن رئاسة شؤون المسجد النبوي تحرص على تقديم كل الخدمات المتميزة وتسخير طاقاتها البشرية، والأجهزة الحديثة لخدمة المصلين وقاصدي المسجد النبوي منذ وصولهم حتى مغادرتهم، لينعم الزائر والمصلي بالراحة والطمأنينة في أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان.



وقال الخضيري، "إن رئاسة الشؤون الدينية داخل المسجد النبوي، كثفت جهودها وبرامجها ومبادراتها مع حلول شهر رمضان المبارك لتقديم أفضل الخدمات للمصلين والزائرين، منها إطلاق المحاضرات الدينية وتحفيظ القرآن الكريم وإجابة السائلين وتوعية قاصدي المسجد النبوي بشكل ميداني، بالإضافة إلى الأقسام النسائية التي تحرص على تقديم كل ما يتعلق بالشأن الديني".