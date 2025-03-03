كوباية التمر باللبن خناقة الكالسيوم والحديد.. أيهما يمتصه الجسم أفضل

كتبت فاطمة خليل

كوب التمر باللبن من أهم المشروبات الرمضانية التي يفضل الكثير من الأشخاص شربها على الإفطار، ويعتقد البعض أن تناول كوب التمر باللبن يؤثر على امتصاص الجسم للكالسيوم الموجود في اللبن والحديد الموجود في التمر، في هذا التقرير نتعرف على كيفية امتصاص الجسم للكالسيوم والحديد في كوب التمر باللبن.

قال الدكتور محمد رضوان، استشارى التغذية والسمنة بكلية الطب جامعة القاهرة، إن مزج التمر على اللبن لا يؤثر على امتصاص أي منهما، ولا يؤثر على امتصاص الجسم للكالسيوم الموجود في الحليب أو الحديد الموجود في التمر.

وأوضح أن التمر باللبن يختلف عن شرب الشاي باللبن، مضيفاً أنه في حالة تناول الشاي باللبن بعد الأكل فإن الشاي يقلل امتصاص الجسم للفوائد الموجودة في الطعام ، لأن الشاي به مادة " حمض التانيك" التي تقوم بترسيب الحديد وتجعل الجسم لا يمتصه، وبالتالي لا نستفيد منه.

وأضاف قائلاً أن أي شخص عنده أنيميا لا يجب أن يشرب الشاي بعد الأكل لأنه يجعل الجسم لا يمتص الحديد الموجود في الطعام.

وتابع قائلاً انه بالرغم من أن مزج التمر على اللبن لا يؤثر على امتصاص كل منهما، ولكن من الأفضل فصل كلا منهما فيمكننا تناول 3 تمرات على الإفطار مع كوب ماء.

وأوضح أن شرب اللبن يمكن أن يكون في وجبة السحور، لأن الكالسيوم يحسن صحة الجهاز الهضمى لأننا نبقى لفترة طويلة بدون طعام.

وعن فوائد التمر أكد الدكتور محمد رضوان أن التمر يحتوى على سكر الفراكتوز أو سكر الفاكهة وهو يختلف عن السكروز أو السكر الأبيض، مضيفاً أن سكر الفراكتوز الموجود في التمر يمنح الطاقة للجسم بدون رفع مستوى الجلوكوز في الدم، وهذا يجعله مناسباً لمرضى السكر ومقاومة الانسولين.