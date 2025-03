فيضانات عارمة تجتاح جران كناريا الإسبانية وتجرف السيارات بالشوارع.. فيديو

اجتاحت فيضانات عارمة منطقة "تيلدى" في جران كناريا الإسبانية، وتسببت في خسائر فادحة في المنازل والسيارات، فضلا عن تعرض العديد من السكان إلى خطر الموت غرقا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية في إسبانيا، تنبيهات وتحذيرات من الفيضاتات والأمطار الغزيرة، وفعلت التحذير الأحمر بسبب الأمطار المستمرة منذ ظهر اليوم الإثنين.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إنه من المتوقع تراكمات تصل إلى 180 لترًا لكل متر مربع في 12 ساعة، بينما في منطقة (مالقة) من المتوقع أن تصل إلى 120 لترًا لكل متر مربع في نفس الفترة.

في لوركا (مورسيا) ، عثرت فرق الطوارئ على جثة أحد السكان الذي اختفى يوم الأحد بعد أن جرفته مياه الفيضانات بسبب فيضان وادي رامونيتي. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل تساقط الثلوج في النظام المركزي وشرق الهضبة الشمالية وسلسلة جبال كانتابريا في الساعات الأولى من اليوم. ويتوقع أن يرتفع مستوى الثلوج في النصف الشمالي إلى 1600-2000 متر مع نهاية اليوم.

من ناحية أخرى، وسعت جزر الكناري نطاق التنبيه المسبق للأمطار ليشمل الأرخبيل بأكمله ورفعت مستوى التأهب في بلديات مثل أروكاس، وتيرور، ولاس بالماس دي جران كناريا، وسانتا بريجيدا، وفالسكييو، وتيلدي.

Massive floods due to extreme rainfall in the Telde of Gran Canaria, Spain 🇪🇦 (03.03.2025)pic.twitter.com/Kc1LHJ3YZq