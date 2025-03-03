فتح باب التقدم للطرح التاسع للأراضى الصناعية المرفقة.. تفاصيل

كتب: إسلام سعيد

قامت وزارة الصناعة بفتح باب التقدم على عدد 2172 قطع أرض، في 22 محافظة والتى تم التقدم بها بدءا من السبت 1 مارس ولمدة 10 أيام، حيث دعت الوزارة المستثمرين الجادين للتقدم عليها عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية"، وذلك بتيسيرات مالية ومستندية كبيرة وبنظام التملك او حق الانتفاع وبانشطة صناعية متنوعة ، كما تتراوح مساحات القطع المطروحة بين 200 م2 و 500 ألف م2 .. ويتم إنهاء كافة إجراءات التقدم على الفرص المطروحة أونلاين وبخطوات بسيطة للتيسير على المستثمرين.

وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفحص ودراسة كافة الطلبات الواردة وإعلان نتائج الطرح إلكترونيا بعد أسبوعين فقط من غلق باب التقدم.



خطوات تقدم المستثمر