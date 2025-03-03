عون فى مستهل زيارته للسعودية: أتطلع بكثير من الأمل إلى محادثات مع ولى العهد

إيمان حنا

أعرب رئيس لبنان العماد جوزيف عون لدى وصوله السعودية في أول زيارة له خارج لبنان منذ انتخابه رئيساً عن تطلعه بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سيجريها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم الاثنين والتي سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين ، وقال إن تلبيته دعوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية، وفق بيان صادر عن رئاسة لبنان.

وقال عون: "ستكون هذه الزيارة مناسبة لشكر المملكة على احتضانها اللبنانيين الذين وفدوا اليها منذ سنوات بعيدة ولا يزالون ، وساهموا في نهضتها العمرانية والاقتصادية وللإعراب عن تقدير لبنان للدور الذي تلعبه المملكة في دعم استقرار لبنان وسلامته وانتظام عمل المؤسسات الدستورية اضافة إلى المساعدات التي تقدمها المملكة للبنان في مجالات عدة .

وصل الرئيس عون إلى الرياض يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الامير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف آل سعود، والوزير المرافق وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، والأمير يزيد بن فرحان مستشار وزير الخارجية ورئيس اللجنة المعنية بالشأن اللبناني، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء منصور العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل، والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري، وسفير لبنان في السعودية فوزي كبارة.

ومن المقرر أن يجري رئيس الجمهورية المحادثات الرسمية مع الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة، قرابة العاشرة مساء اليوم.