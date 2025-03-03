شهر العبادة.. صلاة التراويح بمسجد الشبان المسلمين بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بث مباش بعنوان "شهر العبادة.. المئات يؤدون صلاة التراويح بمسجد الشبان المسلمين بكفر الشيخ" في الليلة الرابعة من شهر رمضان، فقد شهد مسجد الشبان المسلمين بمحافظة كفر الشيخ إقبال المئات من المصلين لأداء صلاة تراويح من شهر رمضان المبارك وقد ملأ المصلون ساحات الجامع، وأدوا صلاة التراويح في خشوع كبير، وردد المصلون الدعوات .

شهدت المساجد دروسا متعددة عن أحكام الصيام وتزينت لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك من هذا العام، وتضم محافظة كفر الشيخ أكثر من 5 آلاف مسجد في كافة المدن والقرى، من أبرزها وأشهرها مسجد إبراهيم الدسوقي، ومسجد الشيخ طلحة التلمساني.