شباب كفر الشيخ تطلق مسابقة القرآن الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

كفر الشيخ- محمد سليمان

تطلق مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مسابقة القرآن الكريم على مستوى الإدارات الفرعية في حفظ القرآن كاملاً ونصف القرآن الكريم، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وتصعيد الفائزين الخمس الأوائل، للمشاركة في المسابقة على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة برامج المديرية في الشهر الكريم، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المسابقة تتم على مستويين ويشترط في المتسابق أو المتسابقة الحفظ مع التجويد، تشارك كل إدارة فرعية بخمسة متسابقين بمركز شباب كفر الشيخ يوم 12 مارس، يتم صرف جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى في المستويين.

يشارك أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ، في مسابقة حفظ القرآن الكريم بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات بالمديرية ومتابعة مديري الإدارات الفرعية.