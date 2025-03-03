رمضان زمان.. "الكاميرا الخفية" ضحكات لا تُنسى وذكريات محفورة فى قلوب الأجيال

كتب محمود عبد الراضي

في رمضان زمان، كان التلفاز نافذة للبهجة، والمسرات، والضحك الذي يعيد الحياة للأيام الرمضانية، من بين أبرز ما كان يزين ليالي الشهر الكريم، كانت فوازير "الكاميرا الخفية" التي استولت على قلوب الجميع وجعلت من لحظات الانتظار طقوسًا لا يمكن أن تُنسى.

كانت فوازير الكاميرا الخفية ليست مجرد برنامج، بل كانت رحلة في عالم من المرح والتشويق، حيث يُفاجأ المواطنون العاديون بمواقف كوميدية غير متوقعة، ليكونوا جزءًا من مشهد فني خفيف يعكس روح الدعابة المصرية التي لا نظير لها.

كانت العائلة في رمضان تتجمع حول التلفاز، وكأنها على موعد مع سحر، كل فرد في البيت ينتظر لحظة السحر التي تخرج فيها الضحكات من القلب، وتُسطر على الوجوه تعبيرات من الفرحة الحقيقية.

الكاميرا الخفية للقدير إبراهيم نصر، كانت أكثر من مجرد برنامج، كانت مرآة لواقع الحياة اليومية، ولكنها في قالب فكاهي؛ حيث تُسجل اللحظات التي تنقلب فيها المواقف بشكل مفاجئ، فتختلط الفوضى بالابتسامة.

وكلما زادت المفاجآت، كانت ضحكات الناس تصبح أعلى وأكثر تلقائية، وكلما مر الوقت، تصبح الذكريات عن تلك اللحظات محاطة بحب وحنين.

ما كان يميز فوازير الكاميرا الخفية في رمضان، هو البساطة التي تميزت بها الحكايات، وكان يتشارك فيها الجميع: الكبير والصغير، الرجل والمرأة، المحب والمحبوب، كانت تلك اللحظات تُشعرنا جميعًا بأن رمضان هو حقًا شهر المرح والمودة، في خضم مشاعر من الدفء الإنساني والإجتماعي.

ومن أجمل ما يميز هذه الفوازير، أنه حتى مع مرور السنوات، لا تزال الضحكات التي انطلقت من أبطال المقالب عالقة في الأذهان، وتظل صور المشاهد الطريفة حية في الذاكرة، كانت تلك البرامج تمثل للجيل القديم علامة فارقة في رمضان، وكأنها كانت جزءًا من التقاليد، والشعور بالانتماء إلى روح هذا الشهر الكريم.

اليوم، تظل فوازير الكاميرا الخفية تُذكرنا بماضي جميل، حيث كانت البساطة هي سيدة الموقف، والضحكة من القلب هي هدية الشهر الفضيل.