اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مارس 2025 05:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

رئيس تجمع مرضى الفشل الكلوى بغزة: وفاة عدد من الحالات نتيجة قلة جلسات الغسيل

الإثنين، 03 مارس 2025 02:35 م
رئيس تجمع مرضى الفشل الكلوى بغزة: وفاة عدد من الحالات نتيجة قلة جلسات الغسيل غزة
كتب ـ أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف وائل سكيك، رئيس ملتقى تجمع مرضى الفشل الكلوى في غزة، وفاة عدد من حالات الإصابات بالفشل الكلوي خلال الأيام الماضية نتيجة نقص المستلزمات الطبية داخل المستشفيات بالقطاع.

وقال رئيس ملتقى تجمع مرضى الفشل الكلوى في غزة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك العديد من حالات الوفاة لمصابي الفشل الكلوى في قسم الكلية الصناعية بمستشفى الشفاء الطبي خلال الأسابيع الماضية منذ بداية وقف إطلاق النار في القطاع.

وأشار وائل سكيك، إلى أن سبب ارتفاع حالات الوفاة هو عدم إجراء المريض جولات الغسيل الثلاثة في الأسبوع وكذلك قلة ساعات الغسيل في كل جولة، مما أثر على صحة كل المرضى وأدى لوفاة البعض.

وأوضح رئيس ملتقى تجمع مرضى الفشل الكلوى في غزة، ضرورة دعم أقسام الكلى الصناعية في مستشفيات غزة من أجل إنقاذ حياة المرضى داخل القطاع.







مشاركة

غزة

فلسطين

الاحتلال

الفشل الكلوى

الفلسطينيين

قطاع غزة

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

بعد خروجه من سجون الاحتلال.. نائل البرغوثى يوجه رسالة للفلسطينيين

الخميس، 27 فبراير 2025 02:21 م

"متحدث فتح": لولا ضغوط الوسطاء لما ذهب نتنياهو لـ"اتفاق غزة"

الخميس، 27 فبراير 2025 08:08 م

باحثة سياسية: نتنياهو لا يريد إغضاب ترامب ولكنه سيماطل لتنفيذ اتفاق غزة

الخميس، 27 فبراير 2025 07:32 م

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 48,365 شهيدا و111,780 مصابا

الخميس، 27 فبراير 2025 06:06 م

وصول 46 أسيرا ضمن الدفعة السابعة للتبادل إلى قطاع غزة

الخميس، 27 فبراير 2025 04:10 م



الرجوع الى أعلى الصفحة