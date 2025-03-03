اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس المجلس الأوروبى يصل إلى القاهرة لحضور القمة العربية غير العادية

الإثنين، 03 مارس 2025 09:07 م
رئيس المجلس الأوروبى يصل إلى القاهرة لحضور القمة العربية غير العادية رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا
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وصل رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مساء اليوم /الإثنين/ إلى القاهرة لحضور القمة العربية غير العادية المقررة غدًا /الثلاثاء/ بمصر وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس المجلس الأوروبي قد أكد أنه سيشارك في القمة العربية للتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سيكون حاضرًا في "اليوم التالي" للعمل مع الشركاء على تحقيق سلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة كجزء أساسي من الدولة الفلسطينية المستقبلية، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وحرص كوستا -في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" فور وصوله- على توجيه التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم.







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