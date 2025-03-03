خليها على فطارك.. سلطة التبولة فى رمضان طاقة وترطيب

كتبت فاطمة ياسر

التبولة من أشهر السلطات العربية الخاصة ببلاد الشام، وتعد خيارًا مثاليًا للإفطار في شهر رمضان، لأنها يتم إعدادها بالبقدونس والبصل والطماطم والبرغل وزيت الزيتون والليمون، وجميعها عناصر مهمة للجسم، كما أنها خفيفة، غنية بالمغذيات، ومنعشة بعد يوم طويل من الصيام، هذا وفقا لتصريح من الدكتور ليندا جاد استشاري التغذية في كلية طب القصر العيني.

فوائد التبولة على مائدة رمضان

وقدمت استشاري التغذية أبرز فوائد سلطة التبولة في رمضان، ومنها:

1. ترطيب الجسم

تحتوي على نسبة عالية من الماء بفضل البقدونس والطماطم مما يساعد في تعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام.

2. تعزيز الهضم

غنية بالألياف الغذائية الموجودة في البقدونس والبرغل والخضار، مما يساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك بعد الصيام.

3. غنية بالفيتامينات والمعادن

البقدونس غني بـ فيتامين سي، وفيتامين ك، والحديد، مما يعزز المناعة وصحة العظام.

الطماطم تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة القلب.

الليمون يساعد في تنظيم الهضم وزيادة امتصاص الحديد.

4.تحافظ على صحة القلب

التبولة قليلة السعرات الحرارية والدهون، وتحتوي على مكونات مفيدة لصحة القلب مثل زيت الزيتون الذي يعزز مستويات الكوليسترول الجيد.

5.تمد الجسم بالطاقة

البرغل مصدر غني بـ الكربوهيدرات المعقدة، مما يمنح طاقة مستدامة بعد الإفطار.

6. تعزز الشعور بالشبع

بفضل الألياف والبروتين النباتي، مما يقلل من تناول الأطعمة الدسمة بعد الإفطار.

طريقة تقديم التبولة في رمضان:

يمكن تناولها كطبق جانبي بجانب المشويات أو الأطباق الرئيسية.

يمكن إضافة الرمان أو النعناع الطازج لإضفاء نكهة مميزة.

من الأفضل استخدام زيت الزيتون للحفاظ على الفوائد الصحية.