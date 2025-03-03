ختام فعاليات برنامج تدريبى مكثف لرفع كفاءة رؤساء الأقسام بصحة الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

اختتمت مديرية الصحة اليوم فعاليات البرنامج التدريبى المكثف لرفع كفاءة رؤساء أقسام السن المدرسي بـنحو 60 وحدة صحية تابعة، واستمرت الدورة على مدار 3 أسابيع، وتضمنت تدريباً على برامج الصحة المدرسية والشباب وأساسيات التغذية والقياسات الأساسية و مهارات التواصل.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، وبإشراف مباشر من الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائى، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائى.

وصرحت الدكتورة ولاء السعيد، مدير إدارة السن المدرسى بأن البرنامج قد تم تنفيذه بنحو 14 إدارة صحية بمختلف مراكز المحافظة، وتولى أعمال التدريب الدكتور جمال الكاشف، المدير العام السابق لإدارة الصحة المدرسية، والشباب بالوزارة والدكتور أسامة حسن،

استشاري الصحة المدرسية، والشباب بالوزارة، علاوة على أساتذة من المعهد القومي للغذاء.

وأضافت بأنه قد تم التنبيه على جميع المتدربين من الوحدات الصحية بتنظيم تدريب على رأس العمل لجميع الإشراف الطبي الخاص بالمدارس بوحداتهم الصحية على محتوي الدورة التدريبية.