حكومة إسرائيل بقيادة نتنياهو تتلاعب باتفاق غزة وتهديد السلم والأمن الدوليين

كتب عبد الوهاب الجندى

لازالت إسرائيل تراوغ وتتلاعب من أجل استمرار الحرب وتعمل على تهديد السلم والأمن الدوليين، بالرغم من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر من أجل وقف الحرب في غزة، التي من الممكن أن تمتد إلى حرب عالمية ثالثة، وسط إصرار من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو، على عدم استكمال وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.



وقد حذرت مصر، من اتساع ركعة الصراع في المنطقة، وقدمت العديد من المقترحات والخطط التي من شأنها، أن تنهي حالة الحرب في غزة، وتعود بالشرق الأوسط إلى حالة من الاستقرار.



نتنياهو الذى يبحث عن مصالحه السياسية والشخصية، لتحقيق انتصار كاذب، على حساب مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، لا يرغب إلا في إشعال الحرب، رغم كل جهود الوسطاء، الى أسفرت عن الإفراج عن عشرات من المحتجزين الإسرائيليين.



وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الجلسة العامة للكنيست (البرلمان)، إن إسرائيل تستعد "للمراحل القادمة" من الحرب، وأضاف أنه "لن نتوقف حتى نحقق النصر الكامل"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وذكر نتنياهو، أن إسرائيل تستعد لـ"المراحل القادمة من الحرب التي تخوضها على سبع جبهات".

وصاح عدد من نواب المعارضة خلال الجلسة معترضين على سردية نتنياهو للأحداث، قبل أن يتم إخراجهم من القاعة بأمر من رئيس الكنيست، كما رفع محتجون من أهالي المحتجزين صوراً لأقاربهم من شرفة الزوار.

وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية في 19 يناير 2025، انتهكت "تل أبيب" مرارا وتكرارا تلك الاتفاق وأطلقت النيران على الفلسطينيين في أكثر من منطقة في قطاع غزة، قتلت اليوم الإثنين، شخصين وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب عدة مناطق شمال وجنوب القطاع، في وقت ما زالت تتنصل فيه إسرائيل من بدء تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد انتهاء سريان المرحلة الأولى مع بداية هذا الأسبوع".

كما أطلقت مروحية إسرائيلية صاروخين صوب موقع في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين، وفتحت آليات إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف شرق جباليا شمال القطاع، وأطلق طيرانه النار في عرض بحر خان يونس، وسط تحليق مكثف لطائرات مروحية في الأجواء الغربية لمدينة رفح.