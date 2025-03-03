توزيع 4500 كجم لحوم من صكوك الأوقاف على الأولى بالرعاية في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أشرف "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف،لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة ،وذلك بحضور : الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف،الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف ، نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ، الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، محمد المصري نائب منسق عام حياة كريمة ، ريهام سيد محمود مدير المكتب الفني ومسؤولة إدارة الأزمات بمديرية التضامن.

ونقل نائب المحافظ تقدير المحافظ "د. محمد هاني غنيم" لوزارة الأوقاف، والوزير الدكتور أسامة الأزهري، على جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى توجيهات المحافظ ،بتوفير التيسيرات المطلوبة لسرعة توزيع اللحوم وإيصالها لمستحقيها ،معربا عن تقديره للمساهمين في هذا المشروع الذي يعد من أبرز المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة في مجال التكافل الاجتماعي

وأضاف وكيل الأوقاف أن"اليوم"تم استلام 4.5 طن لحوم ضمن سلسلة من الدفعات التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المحافظات بالتعاون والتنسيق مع التضامن،موضحا أن سيتم توزيع 2 طن على الأولى بالرعاية وفق قواعد البيانات المُسجلة بالوزارة للحالات المستحقة بمختلف مراكز المحافظة، علاوة على 2 طن مخصصة لمؤسسة حياة كريمة ، بجانب 500كجم من مشروع الصكوك لفرع المجلس القومي للمراة ،ضمن المبادرة الرئاسية "بداية".

من جهتها أضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة،أنه تم اليوم استلام نصف طن دفعة جديدة تضاف إلى الدفعة السابقة ، لتوجيهها ضمن مبادرة المجلس القومي التي ينفذها للعام الثالث على التوالي تحت شعار "مطبخ المصرية_بايدين بناتها"، وتستهدف توعية وتدريب السيدات والفتيات على كيفية إعداد الولائم الكبرى كنواة لمشروع صغير ، لمدة 30 يوما متصلة ، يتم خلالها إعداد نحو 230 وجبة يوميا يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضات المُعظم.