اليوم السابع
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تسجيل 3 حالات جديدة بالكوليرا شرق النيل بالخرطوم بينها حالتا وفاة

الإثنين، 03 مارس 2025 01:18 م
تسجيل 3 حالات جديدة بالكوليرا شرق النيل بالخرطوم بينها حالتا وفاة تفشى مرض الكوليرا _ أرشيفية
ريهام عبد الله

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تعانى منطقة شرق النيل في العاصمة الخرطوم، من تفشى مرض الكوليرا بشكل واسع، كما تعيش أزمة غذائية متفاقمة بشكل سريع، ما يهدد الآلاف بالمجاعة، وأعلن ناشطون عن تسجيل ثلاث حالات جديدة بمرض الكوليرا، منها حالتا وفاة، في منطقة شرق النيل.

ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية، توقفت معظم التكايا والمطابخ الخيرية وندرة السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع المتوفرة، وقال أحد أعضاء غرفة طوارئ شرق النيل، إنه تم إبلاغ المكتب الطبي بتسجيل ثلاث حالات جديدة بالكوليرا في أحياء بارونا ودار السلام في الحاج يوسف خلال الأسبوع الماضي.

وأشار إلى وفاة حالتين، فيما نُقل المريض الثالث إلى مستشفى للعلاج، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وأكد عضو غرفة الطوارئ انعدام الأدوية والمعينات الطبية في المحلية، إلى جانب إغلاق جميع المراكز الصحية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وشهدت منطقة شرق النيل، خلال الفترة الماضية، هجمات عنيفة من عناصر الدعم السريع، مما وضع السكان تحت تهديدات مباشرة شملت القتل والنهب والاعتقال والاعتداءات الجسدية.
 







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