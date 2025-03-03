اليوم السابع
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الإثنين، 03 مارس 2025 05:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بدء أعمال تجارب التشغيل لمحطة مياه العوامية بسوهاج بتكلفة 200 مليون جنيه

الإثنين، 03 مارس 2025 04:57 م
بدء أعمال تجارب التشغيل لمحطة مياه العوامية بسوهاج بتكلفة 200 مليون جنيه محطة مياه العوامية بسوهاج
سوهاج عمرو خلف

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انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من إجراءات الاستلام الابتدائى لمحطة مياه العوامية السطحية بمركز ساقلتة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 600 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن ان تنفيذ المحطة تم تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتخدم 250 الف مواطن بمدينة ساقلتة وقرى سفلاق وبني واصل ونجوع بني واصل والطوايل الغربية والطوايل الشرقية والعوامية وفاوجلي والقرامطة شرق والجلاوية والرياينة بالحاجر والفراسية والرياينة بالكتكاتة ونجوع الرياينة والحرادنة.

وأوضح المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الادارة لشئون التشغيل والصيانة أن الشركة المنفذة للمشروع ملتزمة بأعمال التشغيل والصيانة للمحطة وشبكاتها لمدة عام لحين نقل تبعية أعمال التشغيل لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج وأن المحطة تضم مبنى المرشحات وبئر التوزيع وعدد 4 مروقات ومبنى طلمبات الروبة ومبنى الطلمبات المرشحة ومبنى الكلور ومبنى المعمل ومبنى المولد ومبنى المخزن والورش هذا بالاضافة الى شبكة مياه بطول 29 كيلو متر.







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