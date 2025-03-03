انطلاق فعاليات "مطابخ الخير" لمؤسسة الجارحى عضو التحالف الوطنى

كتب محمد عبد الرازق

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر الأولى بالرعاية، أعلنت مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن انطلاق فعاليات "مطابخ الخير" بدءًا من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

تهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الإنساني من خلال توفير وجبات مطهية للأسر الأولى بالرعاية في عدة محافظات تشمل الفيوم، الجيزة، السويس، القليوبية، البحيرة، وريف الإسكندرية.

وتستمر فعاليات "مطابخ الخير" طوال شهر رمضان، حيث تعمل المؤسسة بالتعاون مع أكثر من 400 جمعية قاعدية شريكة في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف توزيع أكثر من مليون ونصف وجبة مطهية على الأسر المستحقة، من صائمين وغيرهم من الفئات المحتاجة.

تأتي هذه المبادرة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يسعى إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجمعيات المعنية في مجال العمل الأهلي والتنموي، بما يعكس روح التكافل المجتمعي.



WhatsApp Image 2025-03-03 at 22.24.38