اليوم السابع: مناقشات مصرية فلسطينية عراقية يمنية لبحث ترتيبات القمة العربية

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: مناقشات مصرية فلسطينية عراقية يمنية لبحث ترتيبات القمة العربية

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