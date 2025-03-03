اليوم السابع
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الإثنين، 03 مارس 2025 05:34 م
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الغلق الإدارى والتشميع لكافيه بنطاق غرب المنصورة.. صور

الإثنين، 03 مارس 2025 05:03 م
الغلق الإدارى والتشميع لكافيه بنطاق غرب المنصورة.. صور تشميع كافيه بغرب المنصورة
الدقهلية - سارة الباز

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ترأس أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الأثنين، اللجنة المشكلة من حمدى رشاد، نائب رئيس حى غرب المنصورة، وأحمد بدير، مسئول مركز إصدار تراخيص المحال العامة بحى غرب، ومحمد المرسى، مدير الإشغالات، وفادى محمد، مدير المتابعة الميدانية، وبحضور كول أمنى من قسم أول المنصورة تمكنت اللجنة من تنفيذ قرار الغلق الإدارى لأحد الكافيهات الكائنة بمحيط مستشفى المنصورة الدولى، وذلك لما يشكله من ضرر بالغ، وتشويه للصورة البصرية للمواطنين المقيمين بالمكان، ولتعطيله للحركة المرورية. 

وأكد رئيس حى غرب المنصورة على أن الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي بهدف القضاء على جميع الظواهر السلبية،  وإعادة المظهر الحضاري، وإحكام الرقابة على المحال  والمنشآت التجارية على مستوى الميادين والشوارع الكائنة بنطاق الحى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن التصدي لكافة أشكال التعديات وتحقيق الإنضباط والإلتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

تشميع الكافيه
تشميع الكافيه

 

تشميع كافيه بغرب المنصورة
تشميع كافيه بغرب المنصورة

 

غلق الكافيه
غلق الكافيه

 

غلق وتشميع الكافيه
غلق وتشميع الكافيه

 







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