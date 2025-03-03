السكرتير المساعد لبنى سويف يتفقد منظومة العمل بمشروعات الدواجن المركزية

بنى سويف هانى فتحى

زار اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، لمتابعة منظومة العمل بالمشروع، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجنى وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك فى حضور المهندس هانى عبد الموجود مدير المشروع.

وخلال الزيارة تمت متابعة، منظومة العمل والاطلاع على كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور، بجانب عقد اجتماع مع مهندسى ومشرفى المشروع، تم خلاله التأكيد على الالتزام بمهام ومواعيد العمل خلال شهر رمضان، حيث ناقش السكرتير العام المساعد تفاصيل العمل ومراحل ونوعية الإنتاج، والمشكلات التى تواجه المشروعات لتحقيق أفضل إنتاجية وزيادة الأرباح، علاوة على عرض الجهود والإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، والتى استهدفت الحفاظ على سلامة القطعان ومواجهة الأوبئة والأمراض لزيادة الإنتاجية بجانب متابعة مستجدات وجهود التوسع فى منافذ البيع لتعظيم عوائد المشروع، والدفعات الجديدة التى تم استلامها.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هانى غنيم" بمتابعة خطة المحافظة التى تهدف للنهوض وتطوير مشروع الدواجن لضمان استمرارية النجاح الذى تحقق وزيادة الإنتاج وتنويعه وتعظيم عوائد ومكاسب المشروع خاصة بعد زيادة أعمال التطوير، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالنهوض بكافة المشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلى وتساهم فى خفض أسعار السلع الأساسية، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر من مشروعات الأمن الغذائى والمخزون الاستراتيجى من سلع أساسية مثل البيض والدواجن والرومى.