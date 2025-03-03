البابا تواضروس الثانى يستقبل رئيس معهد الدراسات الشرقية فى العباسية

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، الأب عمانوئيل بيساني رئيس معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان، والوفد المرافق له.

ودار خلال اللقاء الذي جاء بهدف التعارف، حوار عن أهمية الدراسة والبحث، ودعى قداسة البابا ضيوفه لزيارة المكتبة الباباوية والتعرف على أقسامها ومحتوياتها.

وفى سياق متصل، أجرت الإذاعية هاجر جميل حوارًا إذاعيًّا مع قداسة البابا تواضروس الثاني على موجات إذاعات راديو النيل: "شعبي إف إم، وميجا إف إم، ونغم إف إم، وراديو هيتس"، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في برنامج "الرسالة وصلت".

ووَجَّهَ قداسة البابا رسائل محبة وتقدير للعديد من الشخصيات على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والمتنيح البابا شنودة الثالث، وفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وطبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب.