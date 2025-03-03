الاتحاد الأوروبى يدعو لاستئناف سريع للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

بروكسل (أ ش أ)

دعا الاتحاد الأوروبى إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار فى قطاع غزة المنكوب، مُعربًا عن دعمه القوى للوسطاء.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي اليوم الاثنين، أن قرار إسرائيل بمنع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة سيؤدي لا محالة إلى عواقب إنسانية وخيمة.

وذكر البيان أن وقف إطلاق النار الدائم من شأنه أن يساهم في إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين مع ضمان الظروف اللازمة لبدء التعافي وإعادة الإعمار في غزة. وتتحمل جميع الأطراف مسئولية سياسية لجعل هذا الطموح حقيقة واقعة.

وكرر الاتحاد الأوروبي دعواته إلى ضرورة توفير وصول كامل وسريع وآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع للفلسطينيين المحتاجين والسماح بتسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية بشكل فعال وآمن داخل غزة.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، أن بعثة المساعدة الحدودية المدنية التابعة له في معبر رفح "EUBAM Rafah" مستعدة لمواصلة عملها إذا طلبت الأطراف ذلك.. وأشار إلى أنه بفضل وجود هذه البعثة، تمكن حتى الآن نحو 3000 شخص من عبور الحدود منذ الأول من فبراير الماضى.