اعرف أهمية فحص السمع عند الأطفال حديثى الولادة

كتبت إيناس البنا

السمع هو أحد الحواس الأساسية التي تساعد الطفل على التعلم والتفاعل اجتماعيًا، ومع ذلك، غالبًا ما يتم تجاهل فقدان السمع الخلقي الموجود عند الولادة لعدة أشهر أو حتى بضع سنوات من الولادة.

الحاجة إلى الكشف المبكر



فقدان السمع من أكثر المشاكل الحسية شيوعاً بين الأطفال حديثي الولادة، فوفقا لموقع "news 18" من بين كل ألف ولادة حية في مختلف أنحاء العالم، يؤثر فقدان السمع على واحد إلى ثلاثة من المواليد الجدد في المتوسط، ومع ذلك، في غياب الفحص الإلزامي، هناك تشخيص ضعيف، حيث يظل العديد من الأطفال غير مكتشفين حتى يفشلوا في اكتساب مهارات الكلام واللغة النموذجية، وعادة ما يكون ذلك في حوالي عامين أو أكثر.

التشخيص المبكر أمر ضروري لأنه يمكن أن يساعد على تطبيع تطور اللغة في السنوات الأولى من حياة الطفل، وبالتالي تحسين آفاق المستقبل، كما أن المسارات السمعية إلى الدماغ تتغير بسرعة خلال تلك السنوات، لذلك، فإن الأطفال حديثي الولادة الذين لا يحصلون على التحفيز الكافي لسمعهم سيواجهون صعوبات في التطور المعرفي، والاندماج في المجتمع، والتواصل، وهذا يؤدي أيضًا إلى تأخير التشخيص، مما يؤدي إلى تحديات تعليمية وحواجز تواصل.

علامات يجب الانتباه لها عند طفلك

غالبًا ما يكون الآباء وأفراد الأسرة الآخرون أول من يلاحظ التغيرات في سمع الطفل، حتى إذا لم تظهر نتائج فحص السمع لدى طفلك حديث الولادة أي مخاوف، فتحدث إلى طبيب الأطفال إذا لاحظت أن طفلك:

لا ينزعج من الأصوات العالية

لا يتجه نحو الأصوات

بطيء في البدء في الحديث أو يصعب فهمه

لا يستطيع الطفل نطق كلمات مفردة مثل "دادا" أو "ماما" في عمر 12 إلى 15 شهرًا

بطيء في الجلوس أو المشي بدون دعم

يواجه صعوبة في إبقاء رأسه ثابتًا

لا يلاحظك حتى يراك

يركز على الأصوات المهتزة أكثر من الأصوات الأخرى

لا يظهر أي متعة أو سرور عندما تقرأ له

لا يستجيب دائمًا عند الاتصال به، وخاصةً من غرفة أخرى

يبدو أنه يسمع بعض الأصوات، لكنه يفوت البعض الآخر

يريد تشغيل الموسيقى أو التلفاز بمستوى صوت أعلى من أفراد الأسرة الآخرين

فوائد فحص السمع الإلزامي لحديثي الولادة

هناك فوائد هائلة مرتبطة بجعل فحص السمع عند الأطفال حديثي الولادة إلزاميًا:

●التدخل المبكر يؤدي إلى نتائج أفضل: يضمن الفحص الشامل الكشف المبكر عن فقدان السمع والتدخل والدعم من خلال المعينات السمعية وزراعة القوقعة وعلاج النطق.

●فعالية التكلفة بمرور الوقت: في حين أن التشخيص المبكر يحد من النفقات المستقبلية المرتبطة بعلاج النطق الشديد والتعليم الخاص والخدمات الداعمة، فإن تطوير برنامج فحص حديثي الولادة على نطاق واسع قد يحتاج إلى قدر لا بأس به من الآليات المتكررة التي تبدو عالية في الاستثمار الأولي.

●دعم الآباء ومقدمي الرعاية: سيتمكن الآباء من اكتساب القدرة على اتخاذ القرار بشأن صحة أطفالهم ونموهم من خلال الفحص المبكر، وتجنب الصدمات العاطفية والمالية المرتبطة بالتشخيص المتأخر.

