استمرار فعاليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" للرعاية الصحية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

ضمن فعاليات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة، التي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية بأسوان ، عقدت إدارة التوعية والمبادرات الرئاسية ، ندوة حول التوعية والتثقيف الصحي لمرضى الضغط والسكر للعاملين بمديرية الشباب والرياضة.

وتناولت الندوة التعريف بأمراض الضغط و السكري وأعراضه، و التأكد على أهمية الفحص المبكر للكشف عن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض، بالإضافة لتقديم النصائح الطبية والنظام الغذائي السليم لمرضى السكر والضغط خلال شهر رمضان.

يُذكر أن مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" تعمل في جميع وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية بأسوان والبالغ عددها 87 وحدة ومركز ، عن طريق 174 فرقة طبية مدربة ومجهزة ، وتستهدف فحص أكثر من 55 ألف مواطن من الفئات المستهدفة ، وتستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان.



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جانب من التوعية



جانب من التوعية