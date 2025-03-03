استغل رمضانك.. إزاي تتغلب على العصبية بنصائح نفسية؟

كتبت فاطمة خليل

الغضب والعصبية من المشاكل الشائعة ببن الكثير من الأشخاص خاصة فى نهار رمضان أثناء الصيام، لكن يمكننا استغلال شهر رمضان المبارك للتغلب على العصبية والغضب لتحسين صحتك النفسية، من خلال سلسلة "استغل رمضانك".



وقد أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن الغضب وأن من يغضب يمكنه أن يتوضأ وإذا كان واقفًا يجلس واذا كان جالسًا يقف ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.



وبحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" فإنه عندما نشعر بالغضب والعصبية يتم تحفيز الجهاز العصبي اللا إرادي في أجسامنا، والجهاز العصبي الودي، المعروف أيضًا باسم استجابة القتال أو الهروب، غير واعٍ إلى حد كبير، نحن لا نخبر أجسامنا بالشعور بالتوتر إنه مجرد استجابة لتهديدات حقيقية أو متخيلة.



إذا كنت تشعر بالتوتر والغضب، فقد تشعر بزيادة في معدل ضربات القلب وتبدأ في التعرق وقد تشعر أيضًا بالغثيان وضيق في صدرك. يمكن أن تجعل هذه الأعراض تجاوز الموقف المتوتر أكثر صعوبة.

كيفية تهدئة أعصابك والتغلب على الغضب والعصبية

إذا مارسنا بعض المهارات التي تساعدنا على الاسترخاء، فيمكننا تعليم أجسامنا كيفية الاستجابة في المواقف المختلفة، وقد يكون ذلك مفيدًا حقًا.

عندما تشعر بالتوتر والغضب، جرب هذه التقنيات:

1. ممارسة التنفس العميق

خذ عدة أنفاس عميقة. تنفس ببطء من خلال أنفك، واملأ رئتيك بالهواء. ثم ازفر ببطء من خلال أنفك. كرر ذلك عدة مرات حتى تشعر بالهدوء.



إن التركيز على تنفسنا يمكن أن يصرف انتباهنا عن أي شيء يجعلنا نشعر بالتوتر. ويمكن أن يساعد في علاج بعض الأعراض قصيرة الأمد. تساعد هذه الأنفاس العميقة اللطيفة في وصول الأكسجين إلى أجسامنا وتسمح لجميع هذه الأنظمة بالهدوء وإيقاف أي أجراس إنذار.

2. تحدث إلى صديق

هل تشعر بالتوتر؟ ربما حان الوقت للاتصال بصديق (أو إرسال رسالة نصية إليه). إن البوح بمخاوفك لأقرب الناس إليك لا يساعدك فقط في التعبير عن مخاوفك، بل إن نظام الدعم الخاص بك يمكنه أيضًا تقديم المشورة لك ومساعدتك على الهدوء.



"بالإضافة إلى ذلك، فإن إخراج مسببات التوتر التي قد نحتفظ بها من خلال التحدث عنها يمكن أن يوفر أيضًا شعورًا بالارتياح.

3. التحرك

يمكن أن تكون ممارسة التمارين الرياضية مفيدة للعديد من الأسباب المختلفة. فالنشاط البدني يفرز الإندورفين ، وهي مواد كيميائية تساعد في تخفيف الألم وتقليل التوتر.



حتى إبعاد نفسك عن الموقف الذي يجعلك متوترًا والذهاب في نزهة قصيرة حول المبنى يمكن أن يساعدك على الهدوء.

4. استنشق رائحة مهدئة

ربما سمعت أيضًا أن الروائح مثل اللافندر يمكن أن تكون مهدئة. لكن لا تتجاهل الروائح الأخرى التي تهدئك أو التي يمكن أن تنقلك إلى وقت ومكان سعيد في حياتك.



إذا كان هناك شيء يذكرك بمكان سعيد أو تجربة إيجابية، فتأكد من وجوده في متناول يدك ،"يمكن أن يكون بمثابة تذكير لطيف عندما تشعر بالتوتر. يمكن أن يساعدنا ذلك على الاسترخاء قليلاً والتركيز بشكل أكبر على تلك الذكريات والتجارب الإيجابية".

5. اعترف بأنك متوتر وتشعر بالغضب

إذا حاولت تجاهل أعصابك، فقد تصبح الشيء الوحيد الذي تركز عليه.



قل بصوت عالٍ أنك متوتر أو اكتب ذلك. ثم تأكد من إعطاء نفسك ردود فعل إيجابية، إن إعطاء أنفسنا هذا الحديث الإيجابي والاعتراف بتوترنا يمكن أن يكون وسيلة جيدة حقًا لدماغنا لإعادة تشغيل هذه الأشياء الإيجابية.

