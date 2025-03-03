اليوم السابع
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استخراج تليفون محمول من بطن مريض ظل بداخله 6 سنوات في المنصورة

الإثنين، 03 مارس 2025 05:44 م
استخراج تليفون محمول من بطن مريض ظل بداخله 6 سنوات في المنصورة فريق طبي
الدقهلية شريف الديب

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تمكن فريق طبي بمستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة، في استخراج هاتف محمول من معدة مريض، بعد بقائه داخل الجهاز الهضمي لمدة 6 سنوات، حيث كان يعاني من آلام مستمرة بالمعدة.

وجاءت العملية بعد فشل محاولات سابقة لاستخراج الهاتف، مع وجود مقترحات لإجراء جراحة، إلا أن القرار الطبي كان بعدم التدخل الجراحي إلا في حالة حدوث طارئ طبي، مثل انسداد أو ثقب بالمعدة.

وأجرى الفريق الطبي عملية استخراج الهاتف باستخدام المنظار في إجراء استغرق 45 دقيقة، بقيادة دكتورة أسماء جميل، مدرس الجهاز الهضمي والمناظير، وفريق التمريض إيمان وإبراهيم والفنيين، تحت إشراف دكتور حازم حكيم، مدير المستشفى، ودكتورة سهام سيف، رئيس وحدة المناظير.


 







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الدقهلية

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تليفون محمول ببطن مريض

استخراج هاتف من بطن مريض

جامعة المنصورة






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