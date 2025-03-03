اختيار منطقتي كرموز واللبان لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات الوكالة الألمانية

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اجتماعاً اليوم بمقر ديوان عام المحافظة لعرض المناطق المقترحة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية، وصندوق التنمية الحضرية، يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية .

في البداية؛ ثمن محافظ الإسكندرية الجهد المبذول من جميع الجهات القائمة على تنفيذ مشروعات تنمية المناطق الحضرية، مؤكداً أن هذا يتسق مع خطة الدولة و توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تقديم أفضل الخدمات على كافة المستويات والوصول إلى رضا المواطن .

وخلال الاجتماع؛ أوضح محافظ الإسكندرية أنه تم اختيار منطقتي كرموز بحي غرب و منطقة اللبان بحي الجمرك ليتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات بهما وذلك وفقاً لأسس و معايير واضحة حيث تخدم المشروعات أكبر قطاع ممكن من المواطنين مع مراعاة البعد الثقافي والسياحي للمناطق ومدى افتقار هذه المناطق للخدمات الأساسية ومدى تأثر المناطق بالتغييرات المناخية ؛ لافتًا إلى أن أعمال التطوير في المنطقتين سيستفيد منها نحو ١٦٨ ألف مواطن من قاطني تلك المناطق كما أن المنطقتين تضمان مستشفيات متخصصة تخدم قطاع كبير من أهالي الإسكندرية ،بالإضافة إلى أن المنطقتين تمثلان مناطق جذب سياحي حيث ان بهما العديد من المعالم السياحية والتاريخية ، كما أن بهما أسواق ذات طابع حضاري وتاريخي تخدم قطاع كبير من المواطنين .



و أضاف الفريق أحمد خالد أن تطوير المنطقتين يأتي بالتزامن مع خطة المحافظة لتطوير منطقة وسط البلد والمناطق ذات الطابق الحضاري ، وتشمل أعمال التطوير القطاعات الخدمية المختلفة من رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ، ورفع كفاءة الطرق ،وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس وغيرها من الخدمات التي توفر حياة كريمة لقاطني تلك المناطق.



شهد الاجتماع؛ ممثلين عن صندوق التنمية الحضرية و الهيئة العامة التخطيط والتنمية العمرانية و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) و ونائب المحافظ ورؤساء أحياء غرب و الجمرك ورئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.