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إجازة عيد الفطر المبارك 2025 وأول أيامه فلكيا

الإثنين، 03 مارس 2025 02:57 م
إجازة عيد الفطر المبارك 2025 وأول أيامه فلكيا عيد الفطر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025، وتشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية حول موعد عيد الفطر المبارك 2025، أن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).

ووفقا للحسابات الفلكية، تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 2025، يوم الأحد 2025/3/30م ( بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9: 12 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3: 19 دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بأندونيسيا بـ 7 دقائق، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكياً يوم الأحد 2025/3/30م ( عيد الفطر المبارك).


 







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