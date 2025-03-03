أيام الرحمة.. الآلاف يؤدون صلاة التراويح في مسجد ناصر ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

أدي المئات من أبناء مدينة بنها بمحافظة القليوبية، صلاة التراويح في ثالث أيام شهر رمضان المبارك لعام 2025، بمسجد ناصر ببنها، حيث شهد المسجد إقبال كبير من المصلين حيث امتلأت ساحة المسجد وكذلك الحديقة الملحقة بالمسجد والشوارع الجانبية بالمصلين لأداء صلاة تراويح الشهر الكريم، حيث أم المصلين في الصلاة الشيخ انور السيد غنام، وذلك تحت إشراف الشيخ ياسر حلمي غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية.

وأوضح فضيلة الشيخ ياسر حلمي غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد في أكثر من 7 آلاف مسجد منتشرة بكل أنحاء المحافظة، وإطلاق حملة نظافة مكبرة بالمساجد، من مسجد ناصر بمدينة بنها، لتزيين المساجد والتأكد من نظافتها لاستقبال ضيوف الرحمن، خلال شهر رمضان المبارك، وأداء الصلوات الخمس وصلاة التراويح وكذلك التهجد والاعتكاف.

وأكد "غياتي" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم إطلاق حملة نظافة بمساجد المحافظة من مسجد ناصر بمدينة بنها، كما أنه جرى اختيار 10 مساجد من كل إدارة والبالغ عددها 15 إدارة فرعية بالمحافظة بإجمالي 150 مسجد لتشملهم حملات النظافة، بالإضافة إلى إعداد خطة متكاملة بالملتقيات الثقافية والدعوية تغطي الشهر الكريم، إضافة إلى المقاري المتنوعة سواء "للأئمة، أو الأعضاء، أو مجالس تصحيح التلاوة، والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن الخطة المتكاملة التي أعدتها المديرية للشهر الكريم شملت، مجلس الافتاء، بواقع 4 مجالس شهري، والندوات العلمية بواقع 16 ندوة علمية، وكذلك البرنامج التثقيفي للطفل بواقع 2128 برنامج في مساجد المجافظة، وكذلك المنبر الثابت 520 ندوة، و804 لمجالس العلم والذكر، و60 ندوة للصحة الإنجابية، و260 من الدروس المنهجية للأئمة، و26 ندوة بقصور الثقافة، و612 قافلة دعوية للشباب والرياضة.