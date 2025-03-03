أمين عام الأمم المتحدة يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية

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وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مصر‬⁩ للمشاركة في مؤتمر القمة الاستثنائي لجامعة الدول العربية لمناقشة إعادة إعمار قطاع غزة‬⁩.

وتناول جوتيريش -في تصريحات سابقة له- الأولويات الرئيسية التي سيستعرضها أمام القمة، حيث يجب أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأكد جوتيريش أن الأيام القادمة حاسمة، وأنه لا يجب على الطرفين إدّخار أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق.

وحث جوتيريش، الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما وتنفيذها بالكامل، مؤكدا أنه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون شروط وبطريقة تصون كرامتهم، ويجب على الطرفين ضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين تحت سلطتهم، ويجب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وحمايتها وتمويلها والسماح بإيصالها دون عوائق إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وقال جوتيريش إن كل لحظة يصمد فيها وقف إطلاق النار تعني الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص وإنقاذ المزيد من الأرواح.

وأكد جوتيريش قائلا " إن الفلسطينيين يستحقون الاستقرار الدائم والسلام العادل والقائم على المبادئ، ويستحق شعب إسرائيل أن يعيش في سلام وأمن، وفي هذه اللحظة الهشة، يجب أن نتجنب استئناف الأعمال العدائية التي من شأنها أن تعمّق المعاناة وتزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة هي أصلا على شفا هاوية، نحن بحاجة إلى إعادة إعمار مستدامة وحل سياسي موحد وواضح وقائم على المبادئ، وهذا ما سأدعو إليه في القاهرة.