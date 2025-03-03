أقدم محل لبيع الكنافة البلدى بجوار منزل ريا وسكينة بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبي





قدم اليوم السابع بث مباشر من أحد أقدم محلات تصنيع الكنافة اليدوي والآلية والقطائف بجوار منزل ريا وسكينة في اللبان بمحافظة الإسكندرية.

قال محمد طائل، صاحب محل بيع الكنافة بالإسكندرية، إنه يعمل فى مهنة الحلويات وصناعة الكنافة والقطايف التى ورثها من والده أكثر من 50 عاما، حيث إن الإقبال على شراء الكنافة والقطايف خلال شهر رمضان بشكل كبير.

وأضاف طائل لـ"اليوم السابع"، أنه بسبب الإقبال على بيع الكنافة والقطايف يواصل العمل ليلا ونهارا فى تحضير مكونات الكنافة والقطايف وغيرها من المأكولات التى يعشقها أهالى المحافظة خلال أيام شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن هذا الشهر الكريم له طابع خاص لدى المواطنين فى إظهار البهجة والسرور على قلوب أبنائهم وهى عادة قديمة يتوارثها المواطنين خاصة الكنافة اليدوى، وهناك الآلى أما الكنافة اليدوى له طابع خاص لدى المواطنين .