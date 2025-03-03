أفضل تمارين تقدر تلعبها فى "الجيم" خلال رمضان

كتبت: دانه الحديدى

يعد التحدى الأكبر لدى الكثيرين خلال شهر رمضان هو تجنب زيادة الوزن، بسبب الإقبال على الحلويات ومختلف الأطعمة المحببة خلال الشهر، وبالنسبة للأشخاص الرياضيين يكون التحدى هو الحفاظ على مستواهم الرياضى وتحقيق أفضل النتائج.

ولا يعد شهر رمضان عائقا أمام الذهاب إلى "الجيم" وممارسة الرياضة، لكن من الممكن اتباع بعض الضوابط بما يتفق مع ساعات الصيام الطويلة مقابل عدد أقل من ساعات الإفطار، كذلك يوجد بعض التمرينات التى من الممكن أن تحقق أفضل النتائج خلال الشهر.

أفضل أوقات ممارسة الرياضة أثناء رمضان



وفقا لموقع "Men’s Health" يمكن ممارسة التمرينات الخفيفة قبل الإفطار بساعة، لأن ذلك يسمح للجسم بالحصول على العناصر الغذائية اللازمة فى وجبة الإفطار، وفى حالة ممارسة التمرين بعد الإفطار، فمن الأفضل الإفطار بوجبة خفيفة، مثل التمر واللبن، وممارسة التمرين، ثم تناول الوجبة الكاملة بعد الانتهاء من اللعب.

أما فى حالة الرغبة فى ممارسة التمرينات المكثفة، فينصح بممارستها قبل ساعة من تناول وجبة السحور، وليس خلال الصيام، كما ينصح لموقع بممارسة تمرينات "الكارديو" مرة واحدة أسبوعيا خلال شهر رمضان.



وينصح بوجه عام بخفض مدة التمرين المعتادة أثناء الصيام، مثلا 45 دقيقة بدلا من ساعة، وخفض الجهد وإعطاء الجسم فترات أكبر للراحة، مع الحرص على شرب المياه بصورة كافية فى الفترة بيم الإفطار والسحور.



كما يوجد عدد من النصائح التى تساعد على ممارسة الرياضة خلال رمضان، منها:

الحد من التمارين الهوائية :

إذا كنت تحاول الحفاظ على كتلة العضلات، فينصح بممارسة التمارين الهوائية مرة أو مرتين في الأسبوع بعد الإفطار.

خفض الكثافة

فى حالة التدريب قبل الإفطار، ينصح بتقليل كثافة التمارين المعتادة أو ممارسة تمارين أخرى مثل المشي السريع.

اكسر صيامك بشكل خفيف

عند مواصلة التمارين الرياضية ذات الكثافة الأعلى، فحاول كسر صيامك على طعام خفيف مثل التمر.

تمرن بأوزان ثقيلة قبل السحور



أجل التدريب بالأوزان الثقيلة لفترة ما قبل السحور، حتى تتمكن من التزود بالطاقة بشكل كافى خلال وجبة السحور

كن واقعيا



لا تضع أهدافا كبرى، وإجعل هدفك من ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان هو الحفاظ على لياقتك بشكل عام.



أفضل التمارين الرياضية خلال شهر رمضان



عند ممارسة التمارين الرياضية خلال شهر رمضان، وتحديدا خلال ساعات الصيام، من المهم تعديل شدة التمرين، بحيث يتضمن فترات راحة معدلة لضمان استمرارك التمرين، تعتمد على التمرين 5 جولات ثم الإستراحة لمدة من 30 ثانية إلى 60 ثانية.

ويوجد عدد من المتمارين الرياضية التى يمكن أن تحقق نتيجة أفضل، أهمها:



تمرين الضغط



خد وضعية اللوح المرتفع مع وضع راحتي يديك أسفلك بالقرب من بعضهما البعض. حافظ على شد عضلات جذعك وثني مرفقيك لجلب صدرك إلى الأرض، وحافظ على مرفقيك بالقرب من جسمك أثناء الدفع للأعلى بقوة.

زحف الدب

استند على أربع مع وضع يديك تحت كتفيك، امتد للأمام بذراع واحدة، وتقدم بساقك الخلفية على جانب، ثم كرر ذلك على الجانب الآخر واستمر في التبديل، مع التقدم للأمام بأسرع ما يمكن.

تمرين القرفصاء

قف مستقيمًا وصدرك مرفوع وجذعك مشدود، ثم اخفض وركيك للخلف، واثن ركبتيك لإسقاط فخذيك حتى تصل إلى وضع القرفصاء العميق . ثم ارفع جسمك للأعلى بقوة وكرر ذلك.