أغرب حكايات الطب ..مراهقة عاشت بلا قلب 4 أشهر ووصفت تجربتها بالمخيفة

كتبت مروة محمود الياس

ظلت المراهقة الأمريكية ديزانا سيمونز، على قيد الحياة لمدة 4 أشهر دون "قلب"، فهل يمكن لهذا الأمر أن يحدث.. حكايات المرض والشفاء والعلاج الغريبة لا يمكن حصرها، خاصة تلك التي وقف الطب عاجزا أمامها، لا يمكنه تفسيرها ولا معرفة سببها، فقط هي كما حدثت وبهذا الشكل دون مبرر أو تغيير!



قال أطباء مستشفى ميامى وفقا لما نشر فى موقع nbcnewsK إن المراهقة الأمريكية سيمونز ظلت بالفعل لمدة أربعة أشهر تمارس حياتها بطبيعية دون أن يكون لديها قلب، واستعاضوا عنه بجهاز ضخ دم صناعى تم تصنيعه خصيصا لها ، حتى تمكنت مؤخرا من إجراء عملية زراعة قلب، ووصفت المراهقة تلك التجربة الطويلة بـ"المخيفة"، حيث أكدت أنها شعرت أنها شخص مزيف وليست حقيقية رغم عيشها لتلك المدة بشكل طبيعى نوعا ما .

وكانت سيمونز تعانى منذ البداية من حالة مرضية تتسم بكونها تعانى من اعتلال عضلة القلب المتسع، حيث يصبح القلب متضخما وضعيفا ولا يضخ الكم الكافى من الدماء التي يحتاجها الجسم، حيث خضعت على الفور لزراعة قلب ولكن القلب الجديد لم يعمل بشكل سليم وفشلت الجراحة، مما اضطر الأطباء لإزالته مرة أخرى، ، وحينها زرع الأطباء مضختين لضخ الدم بالقلب حتى تتمكن من العيش حتى يمكن التوصل لقلب آخر تتم زراعته لها، وظلت حينها تتحرك بشكل طبيعى داخل المستشفى.

وأكد الأطباء أن هذه الحالة الأولى من نوعها لطفلة في هذا العمر، تتلقى الدعم من مضختين للقلب، وبدون قلب مزروع، كما عانت من الفشل الكلوى وتمت زراعة الكلى لها أيضا، بعد أن قاموا بزراعة قلب جديد أيضا لها، وأقر الأطباء أن هناك احتمالية بعد 12 عاما على الأقل، وبنسبة 50 بالمائة أن تحتاج المراهقة الأمريكية إلى قلب جديد