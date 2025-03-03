أخبار مصر.. الطقس غدا.. أمطار بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 12 درجات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء 4 مارس 2025 الموافق 3 رمضان، طقسا دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

وزير الخارجية: تهجير أهالى غزة مرفوض.. ولا بديل عن دولة فلسطينية

جدد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، تأكيد موقف مصر الرافض لتهجير أهالى غزة، مشدداً فور استقباله نظيره التونسي ظهر اليوم الإثنين على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

ختام فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك (إعصار- 3)