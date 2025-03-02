كيف يؤثر المحتوى السلبي عبر الإنترنت بشكل مستمر على صحتك

كتبت إيناس البنا

أصبح الإنترنت يحيط بنا في كل جوانب الحياة وعادة ما تمتلئ صفحات الإنترنت بالأخبار السلبية أو المحتوى المزعج الذى نتعرض له بشكل مستمر ولفترات طويلة.

ويعتبر هذا الأمر غير صحي لأنه يغذي القلق والتوتر والنظرة المتشائمة للحياة، ويؤدي التعرض المستمر للأخبار السلبية إلى تنشيط استجابة الدماغ للقتال أو الهروب، ما يزيد من مستويات الكورتيزول ويؤدي إلى الإجهاد المزمن، يمكن أن تؤدي هذه العادة أيضًا إلى تعطيل النوم وانخفاض الإنتاجية والمساهمة في اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب، بالإضافة إلى ذلك، فإن الوقت المفرط الذي تقضيه أمام الشاشة يجهد العينين ويؤثر على الوضع ويقلل من التفاعلات الاجتماعية في العالم الحقيقي، ما يجعل من الضروري ممارسة استهلاك الوسائط بوعي..

10 طرق يمكن أن يؤثر بها تصفح الأخبار السيئة واستخدام الهاتف بشكل مكثف على الصحة وفقا لموقع "NDTV"

1. يزيد من التوتر والقلق

يؤدي التعرض المستمر للأخبار السلبية إلى تحفيز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما يجعلك تشعر بالإرهاق والقلق والاستنزاف العاطفي، وقد يؤدي هذا إلى إجهاد مزمن، مما يؤثر على الصحة العقلية والجسدية بشكل عام.

2. يؤدي إلى اضطرابات النوم

يؤدي قضاء وقت طويل على الهاتف، وخاصة قبل النوم، إلى تعطل إنتاج الميلاتونين بسبب التعرض للضوء الأزرق، ويؤدي هذا إلى صعوبة النوم، وسوء جودة النوم، وزيادة خطر الأرق.

3. يسبب إجهاد العين والصداع

يؤدي التحديق في شاشة الهاتف لساعات طويلة إلى إجهاد العين الرقمي، مما يسبب جفاف العين والصداع وعدم وضوح الرؤية، كما أن التعرض المستمر للشاشات الساطعة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حساسية الضوء بمرور الوقت.

4. يؤثر سلبًا على الصحة العقلية

يؤدي تصفح الأخبار المحزنة إلى تضخيم مشاعر الخوف والعجز والاكتئاب، كما أن التعرض المتكرر للأخبار المحزنة قد يجعل الأفراد يشعرون بأنهم عالقون في حلقة مفرغة من السلبية، مما يقلل من قدرتهم على التعامل مع الضغوط اليومية.

5. يقلل من الإنتاجية والتركيز

يؤدي الاستخدام المستمر للهاتف إلى تشتيت انتباه المخ، مما يجعل التركيز على المهام أكثر صعوبة، وهذا يقلل من الإنتاجية في العمل أو المدرسة، وقد يؤثر حتى على العلاقات الشخصية بسبب الافتقار إلى الحضور في المحادثات في الحياة الواقعية.

6. يزيد من خطر نمط الحياة المستقرة

يؤدي قضاء وقت طويل أمام الشاشات إلى تشجيع الجلوس لفترات طويلة، مما يقلل من مستويات النشاط البدني، ويرتبط نمط الحياة المستقرة بمشاكل صحية مثل السمنة وضعف صحة القلب والأوعية الدموية وضعف العضلات.

7. يسبب آلام الرقبة

النظر إلى الهاتف لفترات طويلة يجهد عضلات الرقبة والظهر، مما يؤدي إلى ما يسمى بـ "الرقبة التقنية"، ويمكن أن يؤدي هذا إلى آلام مزمنة، وضعف في وضعية الجسم، ومشاكل طويلة الأمد في العمود الفقري.

8. يضعف الروابط الاجتماعية في العالم الحقيقي

قد يؤدي الإفراط في استخدام الهاتف إلى العزلة الاجتماعية، مما يقلل من التفاعلات المباشرة مع العائلة والأصدقاء، وبمرور الوقت، قد يؤثر هذا على الصحة العاطفية ويساهم في الشعور بالوحدة.

9. يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

تشير الأبحاث إلى أن الإفراط في استخدام الشاشات، وخاصة تصفح المحتوى السلبي، قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، كما أنه يعزز مشاعر المقارنة واليأس والإرهاق العاطفي.

10. يضعف القدرة على اتخاذ القرار

يؤدي تصفح الإنترنت إلى إغراق الدماغ بمعلومات مفرطة ومتضاربة في كثير من الأحيان، مما يجعل من الصعب معالجة الحقائق منطقيًا، وقد يؤدي هذا إلى مخاوف غير عقلانية وردود أفعال مبالغ فيها واتخاذ قرارات سيئة في الحياة اليومية.