وزارة الصحة توجه نصائح مهمة لمريض السكر فى رمضان.. تعرف عليها

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة مهمة من النصائح لـ مريض السكر في رمضان والتى تضمنت :-

- مراجعة الطبيب قبل الصيام للتعديل في الجرعات ومواعيدها.

- عند أنخفاض السكر عن 70 مجم / ديسيليتر او أرتفاعة عن 300 مجم / دیسیلیتر.

- عند الشعور بالأعراض سواء انخفاض السكر مثل التعرق / زيادة ضربات القلب / اضطراب الوعى الصداع المستمر) أو أعراض ارتفاعة مثل ( كثرة التبول / رعشة الاطراف القيء والغثيان.

- تناول السحور متأخرا وعدم النوم في الفترة قبل الفطار لتجنب حدوث اى هبوط بمستويات السكر والدخول بغيبوبة أثناء النوم.

- متابعة قياس مستويات السكر بأستمرار على مدار اليوم خلال شهر رمضان.

- تقليل النشويات ومنتجات الدقيق الأبيض والمخبوزات واستبدال الحلويات بالمناسب من الفاكهة.

ومرض السكر أحد أهم الأمراض المزمنة، وأكثرها شيوعا، وينتج مرض السكر من النوع الثانى، وفقا لتقرير نشر في موقع stamfordhealth، من الكثير من العوامل المسببة له، والتي ترفع فرص الإصابة به، خاصة إذا كان هناك استعداد لهذه الإصابة، ومن بين هذه العوامل عدم تناول الطعام الصحى والإفراط في تناول السكريات والدهون والطعام الدسم، فضلا عن الكسل والخمول وقلة الحركة، إضافة إلى الإجهاد العاطفى الحاد، مع السموم المتراكمة في الجسم، مع السهر وقلة ساعات النوم والإجهاد الحاد، كل هذه العوامل إذا توفر لها العامل الورائى كانت سببا في الإصابة بالسكر من النوع الثانى.