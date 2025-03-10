نادى الفضاء والفلك بجامعة سوهاج يرصد اصطفاف كوكبي المشترى والمريخ.. صور

سوهاج محمود مقبول

نظم نادى الفضاء والفلك بكلية العلوم بجامعة سوهاج رحلة استكشافية بمحافظة الفيوم، لرصد اصطفاف كوكبى المشترى والمريخ، وذلك فى إطار الأنشطة العلمية والتثقيفية التى ينظمها النادى بهدف توفير بيئة تعليمية وتفاعلية تُمكّن الطلاب من تطبيق المعرفة الفلكية عمليًا.

وقال الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة إن نادى الفلك وتكنولوجيا الفضاء بجامعة سوهاج يعد الأول من نوعه فى الصعيد، ويجمع بين الأنشطة الطلابية والبحثية المتقدمة، موضحاً أن الجامعة تحرص على محو الأمية الفلكية للطلاب، وتعريفهم بالأمور الأساسية لعلم الفلك ولفت أنظارهم إلى العديد من الظواهر الفلكية، وذلك تشجيعاً لهم على البحث العلمى فى مجال الفلك، ومواكبة التطورات العلمية وتخريج كوادر بشرية مناسبة لمتطلبات سوق العمل المعاصر.

وأوضح الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم أن النادى تأسس تحت إشراف الكلية و يستهدف نشر الوعى الفلكى وتعزيز حب الاستكشاف لدى الطلاب، تقديم برامج وأنشطة تُثرى المعرفة بعلوم الفلك والفضاء، مضيفاً انه خلال الرصد تم شرح معلومات للطلاب عن كوكب المشترى وبعض الظواهر النجمية، و توضيح الفروق بين النجوم والكواكب فى سماء كوكبنا وكيفية التمييز بينها، و الظواهر النجمية.

وأضاف الدكتور كمال طلب، المشرف الأكاديمى للنادى انه تم تنظيم رصد فلكى مميز لمجموعة من الظواهر الكونية، وتضمن متابعة اصطفاف كوكبى المشترى والمريخ فى مشهد فلكى نادر، حيث ظهر الكوكبان على استقامة واحدة فى السماء، مما أتاح للطلاب فرصة لفهم ظاهرة الاصطفاف الكوكبى بشكل عملي، و تم توثيق مراحل اكتمال القمر بإستخدام التليسكوبات الخاصة بالنادي، وسط أجواء من الشغف العلمى والنقاشات الفلكية المثمرة.

ومن الجدير بالذكر أن الرحلة شارك بها 50 طالب وطالبة وشملت أيضا زيارة أهرامات الجيزة والمتحف المصري، فى جولة تعريفية حول أسرار بناء الأهرامات وعلم الفلك عند المصريين القدماء، حيث شاهدوا مقتنيات أثرية تعكس تطور المعرفة الفلكية عند الفراعنة، مثل أدوات تحديد الزمن والتقاويم المصرية القديمة.



متابعة الظواهر الفلكية



صورة تذكارية للطلاب خلال الرحلة



بعد غنتهاء الرحلة



طلاب الجامعة مع شعارها