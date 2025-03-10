موعد الإفطار اليوم الإثنين 10 رمضان حسب توقيت مدن محافظة مطروح

مطروح – حسن مشالي

ننشر مواقيت أذان المغرب والإفطار الرمضاني، اليوم الإثنين 10-3-2025، التي تختلف في كل مدينة عن غيرها من مدن محافظة مطروح، بفوارق تتراوح بين 2 و 17 دقيقة، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، حيث يُفطر أهالي مدينة السلوم بعد القاهرة بـ 24 دقيقة، وواحة سيوة بعد القاهرة 23 دقيقة .

أذان المغرب، اليوم الإثنين، بمدن مطروح كما يلي:

يحين أذان المغرب في مدينة الحمام شرقي المحافظة الساعة 6.7 م، ومدينة العلمين 6.9 م، ومدينة الضبعة 6.11 م.

وموعد الإفطار في مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة 6.16 مساءً، ومدينة النجيلة 6.18 م، وسيدي براني 6.21 م، ومدينة سيوة 6.23 م، ومدينة السلوم 6.24 م .

ويأتي هذا الفارق في مواقيت الآذان، بين مدن محافظة مطروح، بسبب تباعد مسافات بينها بشكل كبير واتساع مساحة المحافظة التي تُعد ثاني أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، بعد الوادي الجديد، حيث تُقدر مساحتها بحوالي 20 % من مساحة مصر.