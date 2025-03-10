اليوم السابع
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موعد أذان المغرب اليوم الإثنين العاشر من رمضان فى المنوفية

الإثنين، 10 مارس 2025 09:29 ص
موعد أذان المغرب اليوم الإثنين العاشر من رمضان فى المنوفية مئذنة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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يتساءل الكثير من المواطنين فى محافظة المنوفية، عن موعد أذان المغرب اليوم الإثنين، الموافق العاشر من شهر رمضان المبارك، وموعد الإفطار اليوم الاثنين 10-3-2025.

وينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار فى اليوم العاشرة من شهر رمضان المبارك لعام 2025، فى محافظة المنوفية، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

وكشفت هيئة المساحة المصرية إمساكية شهر رمضان 2025 ومواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار فى محافظة المنوفية.

وبحسب إمساكية شهر رمضان، فإن عدد ساعات الصيام اليوم فى المنوفية تصل إلى 13 ساعة و16دقيقة، ليؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة 5:59 مساءً.

مواقيت الصلاة فى المنوفية اليوم 10 مارس 2025
موعد صلاة الفجر 4:44 صباحًا
موعد الشروق 6:12 صباحًا
-موعد صلاة الظهر 12:07ظهرًا
-موعد صلاة العصر 3:29عصرًا
-موعد صلاة المغرب 6:01 مساءً
-موعد صلاة  7:18مساءً







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