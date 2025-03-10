معلومات هامة عن مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة السادات

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل المصرية، مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بـ مدينة السادات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حيث أكدت الوزارة أن حجم الطلب على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات فى الفترة الأخيرة، شهد طلبا متزايدا خاصة بعد إنشاء خط سكة حديد كفر داود السادات والذى يحقق الاستدامة فى نقل الصادرات ومدخلات الإنتاج بطريقة آمنة واقتصادية.

المشروع ضمن 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية

يقع الميناء الجاف بمدينة السادات على مساحة 90 فدانا.

يستهدف استيعاب الطلب المتزايد على التصدير واستيراد مدخلات الإنتاج

يسهم فى تقليل تكاليف النقل ويوفر فرص العمل وتنمية مدينة السادات

يبعد موقع الميناء الجاف عن طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بمسافة 5 كم

يعتبر ميناء السادات من أولويات المرحلة الأولى للموانئ الجافة