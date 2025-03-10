مراد رضا ابن الشرقية موهبة صاعدة فى الإنشاد الدينى أثر القلوب بصوته.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

المنشد الشاب مراد رضا، نجم صاعد داخل قصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية، الذي يضم أصوات تسحر القلوب، من أعضاء فرقة الإنشاد الدينى بالشرقية، واستطاع لفت الأنظار إليه وهو مازال في سن صغير.

وقال المنشد الشاب الموهوب مراد رضا، طالب بكلية التربية جامعة الزقازيق، إن موهبته بدأت بعمر الزهور، منذ كان عمره 5 سنوات، ومن خلال حب سماع الابتهالات بالمنزل عبر إذاعة القرآن الكريم ترديدها، وعند الالتحاق بالمرحلة الابتدائية، كانت للإذاعة المدرسية دورا كبيرا في تنمية الموهبة، ومن خلال تشجيعي بإلقاء الإنشاد في طابور الصباح، الذي دفعني إلي الإستماع لكبار المنشدين وسرعة الحفظ ومحاولة الإتقان.

وأضاف: في المرحلة الثانوية، كنت التحقت بفرقة الشرقية للإنشاد الديني، التي كانت بمثابة مدرسة، تعلمت فيها الكثير ودربت الصوت بشكل جيد، كما شاركت في العديد من الحفلات مع الفرقة، الذي ساهم في ثقل موهبتي.

وأكد أن أكثر المنشدين الذين تأثر بهم، من جيل العمالقة، هو الشيخ السيد النقشبندي، والشيخ طه الفشني، والشيخ محمد عمران.

وقال إن الانشاد هو كل حياته، فيوميا لابد من الإنشاد سواء بالتدريب في المنزل، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه يحرص علي مشاركة المتابعين عبر خاصية البث المباشر.

وأضاف أنه شارك أكثر من مرة في إذاعة القرآن الكريم، وطموحه أن يكون ضمن المبتهلين المعتمدين بالإذاعة، والانضمام لدار الأوبرا المصرية.