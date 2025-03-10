محافظ الدقهلية يحيل مدير الإدارة الهندسية والإيرادات و22 موظفا بالمنصورة للتحقيق

الدقهلية شريف الديب

أحال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مدير الإدارة الهندسية، ومدير الإيرادات، ومدير الشؤون الإدارية، ومدير شئون العاملين، ومسئول سجل الحضور والانصراف، و25 موظفا آخرين، بمركز المنصورة للتحقيق، بسبب غيابهم وترك العمل، خلال جولته التفتيشية صباح اليوم بمركز المنصورة لضبط إيقاع العمل الإداري والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، يرافقه اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة.

وتفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي برئاسة مركز المنصورة، وأكد للعاملين بالمراكز التكنولوجية على ضرورة العمل على تحسين الأداء لتوفير احتياجات المواطنين، وشدد على أهمية سرعة الإنجاز في ملفات التصالح ومعدلات إصدار التراخيص ومتابعة المتغيرات المكانية، وانهاء مصالح المواطنين دون تعطيل أو تأخير، وأكد ضرورة التزام العاملين بالمراكز والأحياء والوحدات القروية على الالتزام بالمواعيد المحددة للعمل وسرعة الرد على شكاوي ومطالب المواطنين وحسن التعامل معهم، خاصة فيما يخص ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

وشدد محافظ الدقهلية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والمراجعة اليومية لمدى انضباط جميع العاملين في رئاسة المركز والوحدات المحلية، ومراجعة جميع الأعمال الإدارية بنطاق المركز أو الحي ساعة بساعة للتأكد من سرعة إنهاء الأعمال وانجاز ملفات المواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية مركز طب الأسرة بقرية طناح وأبدى رضاه عن مستوى النظافة بالمركز وحسن الأداء من فرق العمل، والتقى المواطنين واستمع إليهم، وكلف رئيس الوحدة المحلية بطناح للتنسيق مع الري وبحث إمكانية تغطية ترعة ميت عزون، كما كلف مدير مديرية التموين بارسال سيارات اللحوم المدعمة لقرية طناح، وتفقد منافذ بيع الخضروات والفاكهة وأكد على أهمية الاعلان عن الأسعار.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية خلال الحملة التفتيشية الصباحية التي قادها بنفسه، بحضور حسين البغدادي مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان المحافظة، و محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، و أحمد البنداري مدير إدارة المواقف، و فهمي علام وكيل إدارة المخلفات الصلبة، وفريق من إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام المحافظة، على رئاسة مركز ومدينة المنصورة لمتابعة الأداء الإداري للعاملين ومدى انضباطهم والتزامهم بتقديم الخدمات للمواطنين.