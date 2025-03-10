محافظ الإسكندرية: القوات المسلحة ستظل دائما القوة والحصن لسلامة الوطن

الإسكندرية - جاكلين منير

قدم الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة، ورجال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبـة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

وأكد الفريق أحمد خالد أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائما وأبدا القوة والحصن التي تحافظ على سلامة ووحدة أراضيه، وسيظلون دائما محافظون على وفائهم ومسئولياتهم ويضحون بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايتهم لشعب مصر وصون أمنه القومي والحفاظ على أراضينا.