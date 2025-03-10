رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين وتكليف 7 قيادات أكاديمية جديدة

أسيوط- هيثم البدرى

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عددًا من القرارات المتضمنة تعيين سبعة قيادات أكاديمية، من بينهم ثلاثة وكلاء بكليتي الفنون الجميلة، وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، بالإضافة إلى أربعة رؤساء لمجالس الأقسام بكليات الصيدلة، والطب، والطب البيطري.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط القيادات الأكاديمية الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم، ومؤكدًا أهمية العمل على تطوير المنظومة التعليمية بالجامعة، وتحقيق رؤيتها ورسالتها المستقبلية. كما شدد على ضرورة مواكبة التحولات النوعية في البرامج الأكاديمية والتخصصات العلمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، ومزودة بالعلم والمعرفة اللازمة لخدمة المجتمع.

وتضمنت القرارات الصادرة، تعيين الدكتورة سحر بطرس نجيب بطرس، الأستاذ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور محمد محمد عبد الحكيم، الأستاذ بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات، وتجديد ندب الدكتور ريمون ميلاد زكي، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، للقيام بأعمال وكيل كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اعتبارًا من 2 أبريل 2025 حتى 31 يوليو 2025، نهاية العام الدراسي 2024/ 2025م.

وشملت القرارات، تجديد قيام الدكتورة سحر بدر حسن خليل، الأستاذ المساعد بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، بأعمال رئيس مجلس القسم، وتجديد تكليف الدكتورة داليا جلال مهران محمد، الأستاذ بقسم الصحة العامة بكلية الطب، للإشراف على قسم طب الأسرة بالكلية لمدة عام.

وتضمنت القرارات تجديد تعيين الدكتورة حسنية سويفي عبد المحسن، الأستاذ بقسم صحة الحيوان والدواجن والصحة البيئية بكلية الطب البيطري، رئيسًا لمجلس القسم، وتكليف الدكتور أحمد خلف عبد الحميد، الأستاذ المساعد بقسم طب الطيور والأرانب، رئيسًا لمجلس القسم بكلية الطب البيطري.

وتأتي هذه القرارات في إطار خطة الجامعة لتعزيز الهيكل الأكاديمي والإداري، ودعم مسيرتها نحو التطوير المستمر والتميز في مختلف المجالات.