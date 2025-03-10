خطة القوافل العلاجية لـ"حياة كريمة" خلال شهر مارس فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصلت اليوم السابع على خطة القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر مارس الجارى، والتى تطوف مدن وقرى البحر الأحمر كل شهر، لاجراء الكشف الطبى وصرف العلاج واجراء التحاليل والاشعة مجاناً ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتزامنا مع حلول شهر رمضان الجارى تزامنا مع الشهر الميلادى اقتصرت القوافل العلاجية على 4 قوافل من اصل 8 قوافل علي ان تعود لطبيعتها عقب انتهاء شهر رمضان الكريم.

وتنطلق القوافل من وحدة الأمل برأس غارب يوم 13 من شهر مارس الجارى على أن تستغرق فيها يومين لاجراء الكشف الطبى علي الأهالى هناك وصرف العلاج مجانا، ومن راس غارب تنتقل الى مدينة القصير، حيث وحدة الأمل ايضا بالقصير وتقضي فيها يومى 15 و16 من مارس الجارى .

وتغادر القوافل وحدة الأمل بالقصير الى وحدة المستعمرة، وتبدا باجراء الكشف الطبى وصرف العلاج واجراء التحاليل والتوعية للاهالى هناك لمدة يومين 17 و18 من مارس الجارى.

وتختتم القوافل اعمالها خلال مارس من قرية أم الحويطات بسفاجا، حيث تجرى فيها الكشف الطبى واجراء التحاليل وصرف العلاج لمدة يومين 19 و20 من مارس الجارى.