اليوم الدولى للقاضيات.. المستشارة رشيدة فتح الله نموذج للريادة النسائية

كتب: أحمد عبد الهادى – محمد أبو ضيف

يُعد اليوم الدولي للقاضيات فرصة لتكريم جهود النساء الرائدات في السلك القضائي، وتسليط الضوء عليهن، في هذا الإطار تبرز شخصية المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية كرمز للريادة والتميز، إذ شكّلت قيادتها علامة فارقة في مسيرة تمكين المرأة داخل المؤسسة القضائية، ورسخت حضورها في مواقع صنع القرار، لتؤكد أن الكفاءة والاجتهاد هما الأساس الحقيقي لتولي المناصب القيادية، في هذا التقرير نتعرف على المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية.

المستشار رشيدة أنور فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية الثالث والعشرون، والتي تولت رئاسة الهيئة منذ 1 يوليو 2017، وحتى 14 سبتمبر 2017 لمدة 3 شهور فقط لتصبح بذلك أقصر فترة رئاسة في تاريخ الهيئة.

ولدت المستشار رشيدة فتح ألله في 14 سبتمبر 1949، حيث حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1969 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، لتلتحق عقب حصولها على المؤهل بالعمل بالهيئة فى 18 نوفمبر 1970 مساعد نيابة إدارية، لتنهى حياتها العملية داخل النيابة الإدارية بعد أن تدرجت في العديد من المناصب الهامة بالنيابة كرئيس للهيئة في 14 سبتمبر 2017 كأقصر مدة رئاسة لها.



رشيدة فتح الله