العراق: الحكومة جادة فى تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة

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أكد رئيس اللجنة المالية النيابية العراقية عطوان العطوانى، أن الحكومة العراقية جادة في تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة، فيما أشار القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق، دانيال روبنستين الى أن استيراد الغاز الطبيعي هو خارج منظومة العقوبات.



وقال بيان للجنة المالية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس اللجنة المالية، عطوان العطوانى، بحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق، دانيال روبنستين والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية على صعيد إدارة وتطويرعمل القطاع المالي والمصرفي.



وأضاف أن الاجتماع ركز على مناقشة ملف العقوبات الأمريكية ومدى تأثيرها في قطاع الطاقة الكهربائية ، خاصة في ظل الحديث عن انتهاء مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني.



وأكد العطواني، أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت ، مشددا على ضرورة التواصل الدائم لتصحيح مسار العلاقات العراقية - الأمريكية ، محملاً "القائم بأعمال السفارة رسالة مهمة لحكومة بلاده مفادها، أن إيقاف استيراد الغاز ستكون تبعاته كارثية على الشعب العراقي لاسيما في فصل الصيف، حيث سيتسبب بانهيار منظومة الكهرباء الوطنية، لعدم وجود أي بدائل في الوقت الراهن.



وطالب العطواني ، الإدارة الأمريكية بمراجعة سياسة الضغوط التي تمارسها الخزانة الأمريكية على القطاع المالي والمصرفي في العراق من خلال فرض العقوبات المتواصلة على المصارف المحلية ، مبينا أن العراق حقق نقلة نوعية في سياسة الامتثال والتحويلات المالية، ورغم ذلك نتفاجأ بعقوبات جماعية تستهدف المصارف العراقية من دون سابق إنذار وبلا مبرر معلن أو حتى إشعار البنك المركزي العراقي بذلك ، وهذا ما خلق لنا مشكلة كبيرة، وأثر في عمل ونشاط القطاع المصرفي.



من جانبه، أبدى القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق، دانيال روبنستين ، تفهمه لما طرحه العطواني خلال الاجتماع في ما يخص ملفي الطاقة والعقوبات المصرفية، ووعد بنقل هذه الرسائل لحكومة بلاده على أمل إيجاد المعالجات والحلول الدائمة وبما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، لافتا إلى أن استيراد الغاز الطبيعي هو لغاية الان خارج منظومة العقوبات.