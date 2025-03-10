أخبار 24 ساعة.. زيادة دعم تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..
وزيرة التضامن: زيادة دعم تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل
تكليف خالد عبد الحكم رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025
"مدفع رمضان" يهدى 200 ألف جنيه للفائزة فى "لعبة الأرقام" على dmc
الجهود المقدمة لدعم ذوي الهمم بـ"المترو والسكة الحديد" والنقل البرى
وزير الصحة يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لمناقشة المحاور المشتركة
قرار جديد للحكومة بشأن مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج
شيخ الأزهر: تعلم اللغة العربية عبادة لأنها تُعين على فهم كتاب الله تعالى
وزير العمل يعلن عن فرص عمل فى إحدى الدول الخليجية براتب 41 ألف جنيه
يوم الشهيد.. أبرز 10 معلومات عن الجنرال الذهبى الفريق عبد المنعم رياض
تعرف على مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك.. إنفو جراف
انطلاق امتحان شهر مارس لصفوف النقل فى المدارس
البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة إيبارشية 6 أكتوبر وأسرهم
مؤسسة الجود عضو التحالف الوطني تنظم مأدبة إفطار بجامع عمرو بن العاص