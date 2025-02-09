وزير التعليم العالى يداعب طالب يرتدى الزى الفرعونى: "أنت مش بردان يا ابنى"

داعب الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، طلاب جامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية، والذين استقبلوا الوزير والوفد المرافق له بارتداء الزى الفرعونى.
وقال الوزير للطالب: "أنت مش بردان يا ابنى"، وتدخل الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، وقال له: "الزى ده من تصميم وتنفيذ الطلاب" وأبدى الوزير إعجابه بالزى الذى يرتديه الطلاب والطالبات على الطراز الفرعوني، خاصة وأن الطلاب هم من صمموها وقاموا بتصنيعها بالجامعة.
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