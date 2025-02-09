اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يداعب طالب يرتدى الزى الفرعونى: "أنت مش بردان يا ابنى"

الأحد، 09 فبراير 2025 11:17 ص
وزير التعليم العالى يداعب طالب يرتدى الزى الفرعونى: "أنت مش بردان يا ابنى" جانب من جولة الوزير
الغربية مصطفى عادل

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داعب الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، طلاب جامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية، والذين استقبلوا الوزير والوفد المرافق له بارتداء الزى الفرعونى.

وقال الوزير للطالب: "أنت مش بردان يا ابنى"، وتدخل الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، وقال له: "الزى ده من تصميم وتنفيذ الطلاب" وأبدى الوزير إعجابه بالزى الذى يرتديه الطلاب والطالبات على الطراز الفرعوني، خاصة وأن الطلاب هم من صمموها وقاموا بتصنيعها بالجامعة.

 

طلاب-يهدون-الوزير-باقة-ورود
طلاب-يهدون-الوزير-باقة-ورود

 

وزير-التعليم-العالى-فى-جامعة-سمنود
وزير-التعليم-العالى-فى-جامعة-سمنود

 

وزير-التعليم-العالى-يداعب-طالب-يرتدى-الزى-الفرعونىانت-مش-بردان-يا-ابنى
وزير-التعليم-العالى-يداعب-طالب-يرتدى-الزى-الفرعونىانت-مش-بردان-يا-ابنى

 

وصول-وزير-التعليم-العالى-جامعة-سمنود-التكنولوجية
وصول-وزير-التعليم-العالى-جامعة-سمنود-التكنولوجية

 







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وزير التعليم العالى

جامعة سمنود التكنولوجية

وزير التعليم العالي






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