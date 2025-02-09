هيفاء أبوغزالة: المنطقة تشهد ظروفا استثنائية تؤثر سلبا على المكتسبات الاجتماعية

كتب ـ بيشوى رمزى

أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن المنطقة تشهد ظروفا استثنائية في ظل أحداث متلاحقة غير مسبوقة تؤثر بشكل سلبي على حياة الإنسان العربي والمكتسبات الاجتماعية والتنموية.

جاء ذلك خلال كلمة السفيرة هيفاء أبو غزالة في اجتماع اللجنة الاجتماعية اليوم الأحد، تحضيرا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر لها الخميس المقبل برئاسة البحرين.

وأبرزت السفيرة هيفاء أبو غزالة أهمية الاجتماع وحرص الجامعة العربية على التعاون من أجل تنفيذ القرارات التي ستصدر عن اجتماع اللجنة.

وأشارت إلى حرص الأمانة العامة على أن يتضمن جدول أعمال اللجنة موضوعات هامة تمثل أولوية في العمل العربي الاجتماعي التنموي وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية والمقترحات الهامة الواردة من الدول الأعضاء.

وأضافت أبو غزالة أنه في هذا الإطار تأتي الموضوعات ذات الصلة بالملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته الـ34 والمنتظر أن يتضمن عددا من الموضوعات الهامة التي تمس المواطن العربي بمختلف فئاته لاسيما فيما يتعلق بتمويل الضمان الاجتماعي ومواصلة الجهود لإدماج ذوي الإعاقة وتعزيز التكامل العربي لمواجهة أثار التغير المناخي، بالإضافة إلى التعاون العربي والدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية وغيرها من الموضوعات.